«Сейчас все в погонах»: Хасбулатов исключил повторение ГКЧП в России

Повторение августовского путча 1991 года, попытку которого предприняли руководители КГБ, МВД и Минобороны СССР, вошедшие в Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в современной России вряд ли возможно, потому что сегодня силовики и так находятся у власти. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экс-председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов.

Сейчас вся власть у правоохранительных органов. Все кругом в генеральских погонах, они управляют страной, зачем им какие-то перевороты? — высказал своё мнение Хасбулатов.

Политик напомнил, что крайне негативно воспринял августовский путч 30-летней давности, потому что это был «очередной удар по каркасу Советского Союза».

Это была незаконная акция, поэтому руководство РСФСР выступило против ГКЧП и призвало своих граждан оказать сопротивление, — добавил Хасбулатов.

Сегодня, 19 августа, исполнилось 30 лет попытке государственного переворота, предпринятой представителями советской номенклатуры, создавшими 30 лет назад ГКЧП. Они выступили против политики президента СССР Михаила Горбачёва, попытавшись отстранить его от власти и введя войска в Москву. Но эти действия встретили массовый протест со стороны советского общества, в результате путчисты оказались за решёткой, но в начале 1990-х вышли на свободу.