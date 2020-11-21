Сатановский рассказал о реакции Зеленского на действия Путина в Карабахе

https://static.news.ru/photo/fdf17f72-2d0e-11eb-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Действия президента Владимира Путина в карабахском конфликте заставили «остолбенеть» высшее руководство Украины. Так оценил происходящее в стране политолог Евгений Сатановский.

Украина, считает политолог, на протяжении нескольких последних месяцев активно продвигала силовой вариант решения проблем в Донбассе и Крыму. Киев в доказательство серьёзности своих намерений даже провёл совместные учения с НАТО, включая отработку ядерного удара по России и высадку британского десанта.

К тому же, отмечает эксперт, у Украины наметилось «бурное танго» с Турцией на предмет военного сотрудничества. Но события в Нагорном Карабахе не только изменили ситуацию, но и заставили призадуматься украинского президента Зеленского о целесообразности своих действий.

На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства. Потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Эрдогана, возникла без столкновений с Турцией, а блок НАТО не успел даже сказать «мяу», — заявил Сатановский в эфире «Вести FM».

Политолог добавил, что возможное решение Украины повторить прорыв в Донбассе по сценарию Карабаха станет лучшим исходом для России и поводом «развязать руки». Сатановский добавил: в отношении решения проблем с Киевом он лично придерживается «самых жёстких» взглядов и считает, что пойти на такой шаг Москве следовало бы ещё в 2014 году, «захватив» всё левобережье страны, включая соседнее Приднестровье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план «Б» по Донбассу нынешней власти не отличается от плана бывшего президента Украины Петра Порошенко и основан на введении миротворцев в регион. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.