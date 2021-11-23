Сатановский: миграционный кризис в Белоруссии может перейти в конфликт

Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе может превратиться в локальный конфликт, предсказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, польские радикалы «пользуются блатом» в Британии, Швеции и США, передают «Народные Новости».

Польские радикалы, в том числе нынешние, пользуются блатом в Британии, Швеции и США. У них там куда больше сфер влияния, чем в Брюсселе, Берлине или Париже. Ситуация с мигрантами может перерасти в локальный конфликт, может произойти всё что угодно, — высказался Сатановский.

Он также подтвердил, что Великобритания заинтересована в налаживании диалога с Польшей.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС обострилась 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Великобритании запутались в собственных политических интригах. По её мнению, Лондон не пытается решать возникшие проблемы, а обменивается упрёками с оппонентами.