Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма и Донбасса

https://static.news.ru/photo/25630180-37c2-11eb-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press via ZUMA/Press Global Look Press

Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Не будет никакого умиротворения. Будет или полная капитуляции России, или война. Украина заинтересована в полной капитуляции РФ в Донбассе и Крыму, которая позволит Украине забрать регионы, — сообщил URA.RU Стрелков.

Он считает, что новые санкции в отношении России рано или поздно будут введены. При этом эксперт пояснил, что Украина сама санкции ввести не может, она способна только просить об этом у западных партнёров.

Если они сочтут, что пора додавливать, примут санкции. Если решат, что пока нецелесообразно и экономически невыгодно для них самих, вопрос будет отложен. Но именно отложен, — сказал экс-министр обороны ДНР.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины. Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал, что после новогодних праздников Киев потребует ужесточить санкции в отношении Москвы, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Он добавил, что переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР возможны только после полной демилитаризации региона.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно»

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.