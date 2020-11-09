Россия ждёт результатов расследования по сбитому Ми-24 в небе над Арменией

https://static.news.ru/photo/527e5bbe-2337-11eb-9fcf-fa163e074e61_660.jpg

Вести разговор о том, что стало причиной инцидента со сбитым в небе над армянской территорией российским вертолётом можно будет только после оперативного расследования. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

В МИД РФ обратили внимание на то, что необходимо оперативное расследование. Когда расследование будет завершено, можно будет говорить о том, каким образом это имело место и что послужило причиной, — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

МИД Азербайджана распространил экстренное заявление с признанием ответственности Баку за сбитый накануне российский вертолёт Ми-24 возле армянского населённого пункта Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) и соболезнованиями семьям погибших. Позднее глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования российскому министру обороны Сергею Шойгу.

Расследованием инцидента занимается и генпрокуратура Азербайджана. По факту нападения на вертолёт азербайджанская сторона возбудила уголовное дело, ведётся расследование, по итогам которого все виновные будут наказаны. Баку готов выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота.

В результате крушения погибли два члена экипажа, один ранен.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Москве позитивно оценили, что власти Азербайджана незамедлительно признали свою вину в инциденте с российским Ми-24.