МИД РФ: Москва позитивно оценивает признание Баку в инциденте с Ми-24

https://static.news.ru/photo/af5bf630-22d2-11eb-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Москве позитивно оценили, что власти Азербайджана незамедлительно признали свою вину в инциденте с российским Ми-24, сообщает МИД России.

С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал NEWS.ru, ранее МИД Азербайджана распространил экстренное заявление с признанием ответственности Баку за сбитый накануне российский вертолёт Ми-24 возле армянского населённого пункта Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан).

В заявлении МИД Азербайджана сказано, что инцидент был трагической ошибкой, связанной с невозможностью опознать вертолёт в тёмное время суток вне зоны радарного обнаружения ПВО. В заявлении также сказано, что Азербайджан приносит извинения России в связи с этой трагедией, выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Баку готов выплатить Москве компенсацию.

В результате крушения погибли два члена экипажа. Одного удалось эвакуировать с травмами средней тяжести на аэродром базирования, писал NEWS.ru.