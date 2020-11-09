Алиев принёс Путину извинения за инцидент с российским Ми-24

https://static.news.ru/photo/ce58223e-22eb-11eb-990a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе российского государства Владимиру Путину и принёс ему извинения за сбитый вертолёт Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанский лидер отметил, что виновные в инциденте будут наказаны, сообщает пресс-служба лидера Азербайджана.

По её сообщению, разговор между лидерами по телефону состоялся после полуночи в ночь на 10 ноября. Алиев принёс извинения за сбитый азербайджанской армией российский вертолёт и выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщает РИА Новости.

Президент Ильхам Алиев принёс извинения за трагическую случайность, отметив, что в тёмное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении, — говорится в сообщении пресс-службы.

Алиев попросил передать соболезнования родным и близким погибших россиян, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому пилоту.

Президент Азербайджана подтвердил, что Баку готов выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота. По словам Алиева, по факту нападения на вертолёт Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, ведётся расследование, по итогам которого все виновные будут наказаны.

Как сообщал NEWS.ru, ранее МИД Азербайджана распространил экстренное заявление с признанием ответственности Баку за сбитый накануне российский вертолёт Ми-24 возле армянского населённого пункта Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила позднее, что в Москве позитивно отнеслись к тому, что Баку незамедлительно признал свою вину в случившемся. Также стало известно, что глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования Шойгу после инцидента с Ми-24

В заявлении МИД Азербайджана, направленном в адрес Москвы, сказано, что инцидент был трагической ошибкой, связанной с невозможностью опознать вертолёт в тёмное время суток вне зоны радарного обнаружения ПВО. В заявлении также говорится, что Азербайджан приносит извинения России в связи с этой трагедией и выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Баку готов выплатить Москве компенсацию.