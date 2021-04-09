Россия хочет вернуть авиасообщение с курортами Египта

https://static.news.ru/photo/1cd2d802-513f-11ea-8409-fa163e074e61_660.jpg Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российская сторона заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортными городами Египта, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, полёты вернут в ближайшее время.

Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами. За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении, — сказал он в интервью египетской газете Al-Ahram.

По его словам, у России и Египта хорошие перспективы сотрудничества в туристической сфере. Дипломат отметил, что для многих россиян египетские курорты стали излюбленным местом отдыха. В то же время для Арабской Республики это важный источник пополнения бюджета.

Рассчитываю, что полёты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время, — добавил он.

Накануне министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что египетские власти рассчитывают на скорое восстановление авиасообщения между Россией и курортами Арабской Республики. По его словам, египетская сторона приложила максимальные усилия, чтобы достичь высочайшего уровня безопасности как в аэропортах страны, так и на курортах.

Такое заявление он сделал в преддверии встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна пройти в Каире 12 апреля, писал NEWS.ru.