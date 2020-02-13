Федеральная таможенная служба прокомментировала обращение посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя, который призвал ФТС не принимать избыточных мер в рамках борьбы с коронавирусом. По данным ведомства, ограничений на ввоз продукции из КНР не вводилось.
Автомобильный и железнодорожный транспорт может доставлять грузы в РФ в прежнем режиме,
Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии из больницы выписали пациента, который полностью излечился от коронавирусной инфекции. Медики выждали 16 дней, прежде чем окончательно подтвердили выздоровление.
К 13 февраля вирусом
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