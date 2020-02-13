https://static.news.ru/photo/a72d380a-4e6d-11ea-92c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Федеральная таможенная служба прокомментировала обращение посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя, который призвал ФТС не принимать избыточных мер в рамках борьбы с коронавирусом. По данным ведомства, ограничений на ввоз продукции из КНР не вводилось.

Автомобильный и железнодорожный транспорт может доставлять грузы в РФ в прежнем режиме, передаёт РИА Новости. Пункты пропуска на границе работают в штатном режиме.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии из больницы выписали пациента, который полностью излечился от коронавирусной инфекции. Медики выждали 16 дней, прежде чем окончательно подтвердили выздоровление.