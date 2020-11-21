РФ приняла меры против 25 британцев в ответ на санкции по делу Магнитского

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Россия, в ответ на недружественные действия властей Великобритании, соблюдая принцип взаимности, приняла решение о ввести персональные санкции в отношении 25 представителей Соединённого Королевства, которым закрыт въезд на территорию РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всем сюжетам, связанным со смертью С[ергея]Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Кремль вновь призвал Лондон оставить в прошлом ничем не обоснованную конфронтационную линию в отношении РФ. Любой недружественный шаг не останется без мгновенного соразмерного ответа, отметили в МИД РФ.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

Накануне президент РФ Владимир Путин продлил ответные ограничительные меры против Запада. Теперь они действуют до декабря 2021 года. Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Европарламента Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, отмена ограничений укрепит доверие между странами — участницами «нормандской четвёртки», в которую, кроме России и Украины, входят Германия и Франция.