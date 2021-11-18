Путин: саммит с Байденом в Женеве открыл возможности для диалога

Саммит с американским президентом Джо Байденом, состоявшийся 16 июня в Женеве, открыл возможности для диалога России с США и выравнивания отношений между странами. Определённые шаги в этом направлении уже предпринимаются, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Проведённый тем не менее в июне в Женеве саммит с президентом Байденом всё-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений. И важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договорённости. Кое-что уже делается, надо это признать, действительно, — сказал Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону предстоящий саммит Путина и Байдена. Конкретная дата встречи на высшем уровне пока не сообщается, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предметом обсуждения Патрушева и Салливана стали итоги саммита в Женеве. Стороны затронули в том числе вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности, а также обменялись мнениями по актуальным темам, включая обстановку на Украине и ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.