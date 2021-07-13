Путин высказался о Союзном государстве России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин высказал свою точку зрения насчёт Союзного государства России и Белоруссии. По мнению российского лидера, само по себе оно не является государством, так как у стран сохраняется суверенитет. Президент заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Тем более что у Минска и Москвы пока нет того уровня сплочённости, который есть у стран ЕС.

В прямом смысле слова это не государство. Это просто определённый уровень интеграции. <...> И при полном сохранении суверенитета, — отметил Путин.

Что же касается интеграции России и Белоруссии, она поможет облегчить жизнь граждан обеих стран, создать условия для обоюдного экономического развития и повысить общую конкурентоспособность. Но до уровня стран ЕС по сплочённости Москве и Минску ещё далеко.

«Там единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там есть всё, чего мы пока не достигли», — пояснил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства, например до 2030 года.