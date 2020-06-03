Путин увидел основания для нового срока Комаровой на посту губернатора ХМАО

https://static.news.ru/photo/8b7edd04-6a31-11ea-a5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой в качестве губернатора на новый срок. Об этом он заявил в ходе видеосвязи с главой региона.

Российский лидер отметил, что в целом ХМАО под её руководством развивается очень успешно, а «показатели впечатляют».

Всё это в целом даёт вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года, — заявил Путин.

Глава государства пожелал Комаровой успехов на выборах, а также пообещал воспользоваться приглашением вновь посетить регион.

Губернатор ХМАО избирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин возмутился докладом губернатора Красноярского края Александра Усса по поводу ЧП в Норильске, где произошёл разлив топлива. Глава государства устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных.