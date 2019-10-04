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В Кремле считают, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечной целью.

С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», это должно быть окончательной целью, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления...