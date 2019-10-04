Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тамань, где посетит Портово-индустриальный парк компании «Отэко». Кроме того, российский лидер осмотрит грузовые терминалы морского порта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание порта сыграет большую роль в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае.
После посещения порта Путин вернётся в Сочи для проведения заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Как ранее писал News.ru, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Сочи на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен