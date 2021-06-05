Путин посоветовал британской разведке не портить отношения с Москвой

https://static.news.ru/photo/78f7989e-c5f0-11eb-869b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона. Как сообщает телеканал Sky news, таким образом Путин прокомментировал недавнее высказывание Мура, что «Россия объективно слабеет экономически и демографически».

Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберётся опыта и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой, — заявил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств.

Президент РФ посоветовал Муру жить своей жизнью и не пытаться «дальше портить российско-британские отношения». Также он указал, что объём торговли между РФ и Великобританией в 2020 году вырос.

Ранее Ричард Мур заявил, что Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем, хотя в экономическом и демографическом плане является «объективно ослабевающей» державой. Глава MI6 также указал, что когда у границы с Украиной собралось большое количество российских войск, Лондон беспокоила вероятность «вторжения». Мур отметил, что и Британия, и США предупредили Кремль о «серьёзных последствиях» наступления на Украину.

Кроме того, глава внешней разведки Британии провёл параллели между поведением России в Чехии с тем, что происходит в её отношениях с Украиной.