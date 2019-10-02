https://static.news.ru/photo/6229f5f8-e514-11e9-86fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин 2 октября шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы главы государства в США.

Он наклонился к автору вопроса и обратился к нему, приложив руку ко рту.

По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас так, как следует, — сказал Путин.

Ранее российский президент отметил, что у него с американским лидером Дональдом Трампом нет никакой близости, но есть хорошие деловые отношения.

Глава государства также подчеркнул «вовлечённость» РФ во «внутриполитические дрязги США».

Она, по словам Путина, возникла ещё до их личного знакомства с Трампом.

Международный скандал разразился из-за американской президентской кампании 2016 года. Тогда на выборах победил Дональд Трамп и возникли слухи о том, что он — «ставленник Кремля». 17 мая 2017 года Минюст Штатов доверил прокурору Роберту Мюллеру разобраться в произошедшем. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между РФ и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Как писал News.ru, на Российской энергетической неделе Путин объяснил, как появилось дело о якобы вмешательстве России в американские выборы. Он считает, что виной всему политические интриги внутри США.