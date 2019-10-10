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Михаил Горбачёв, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев стали самыми «медийными» ветеранами отечественной политики. Об этом стало известно благодаря системе «Медиалогия», с помощью которой эксперты оценили интенсивность упоминания в российских СМИ ныне живущих деятелей, пик карьеры которых пришёлся на период с 1980-х до 2012 года.

На первом месте президент СССР Михаил Горбачев, у которого политологи насчитали 38830 упоминаний, на втором — экс-мэр Москвы Юрий Лужков (11207), на третьем — занимавший пост глава Татарстана в 1989-2010...