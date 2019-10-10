https://static.news.ru/photo/1045ac02-eb61-11e9-ada9-fa163e074e61_660.jpgФото: Simon Kremer/dpa/Global Look Press
Президент Владимир Путин совершит официальный визит в Саудовскую Аравию. Поездка запланирована на 14 октября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, запланированы переговоры с королём Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудят «наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям».
Готовится к подписанию где-то тридцать документов, причем как межведомственных, так и коммерческих, — цитирует Ушакова РИА Новости.
Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2007 году.
Ранее News.ru писал, что 30 октября глава государства посетит Венгрию. Визит будет посвящён обсуждению сотрудничества двух стран в сферах экономики и энергетики.