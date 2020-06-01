Путин поручил подготовить инфраструктуру для голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/32de33aa-a412-11ea-80a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев / АГН«Москва»

Необходимо за 30 дней с момента объявления даты голосования по поправкам к Конституции РФ отработать механизм обеспечения безопасности граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу, все это проходит под знаком требований соблюдения определённых правил, связанных с коронавирусной инфекцией, — цитирует лидера РИА Новости.

Накануне Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня.

Согласно последним данным, в России всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава государства встретился с авторами поправок к Основному закону. Участниками дискуссии стали сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Центризбиркома Элла Памфилова.