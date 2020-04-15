Путин поручил освободить от НДФЛ доплаты медикам, борющимся с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0d194c44-7f24-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что ежемесячные выплаты для врачей и медперсонала должны составить от 25 тыс. до 80 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законом, они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми, — цитирует ТАСС Путина.

На совещании с членами правительства президент обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой внести изменения в нормативно-правовую базу.

Как писал NEWS.ru, согласно поручению правительства, за счёт бюджета предлагается выделить работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с COVID-19, из расчёта: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.

Ранее Владимир Путин отметил, что дополнительные выплаты начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня. Государство уже выделило регионам 10 млрд рублей из федерального бюджета.