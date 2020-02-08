https://static.news.ru/photo/cfe7861a-4bde-11ea-b7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу Министерства иностранных дел в сфере евразийской интеграции, а также в укреплении сотрудничества с Индией, Китаем и другими странами. Свою оценку он дал в телеграмме с поздравлениями сотрудникам и ветеранам МИДа по случаю Дня дипломатического работника.

Весомыми глава государства назвал и результаты работы внешнеполитического ведомства на сирийском направлении.

Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определённой стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс, — приводит выдержку из телеграммы пресс-служба Кремля.

При этом Путин отметил, что следует наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, а также по защите русского языка. Безусловным приоритетом, считает президент, «должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне». Это, подчеркнул он, актуально в контексте отмечаемого в 2020 году 75-летнего юбилея Победы.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что «международная обстановка становится более турбулентной». В связи с этим, отметил глава государства, от МИДа требуются более активные действия, «направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка».