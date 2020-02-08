В международных взаимоотношениях нарастает турбулентность, которая потребует существенных усилий для нормализации обстановки. Такую позицию озвучил президент России Владимир Путин.
Своё мнение он высказал в телеграмме с поздравлениями сотрудникам и ветеранам МИД с Днём дипломатического работника,
Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка, — сказано в телеграмме главы государства.
Для этого, считает Путин, необходимо в полной мере использовать позиции России в Совете безопасности ООН, а также возможности председательствования в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, участия в G20, АТЭС и других международных структурах.
При этом президент отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях. По его словам, они всегда решительно и последовательно защищают интересы России на международной арене. Путин пожелал сотрудникам МИД новых профессиональных успехов, а ветеранам министерства — доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский МИД выразил обеспокоенность размещением на подводных лодках США ядерных ракет малой мощности.
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