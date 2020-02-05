https://static.news.ru/photo/4a2b4eae-4813-11ea-a33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на сообщения Пентагона о размещении на подводных лодках ядерных ракет малой мощности.

Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что тревогу у РФ вызывают доктринальные установки, которые США используют в ядерной среде.

Это актуализирует предложения РФ по неразвязыванию ядерной войны, — добавил политик.

По мнению Рябкова, такие действия со стороны Штатов предполагают ведение ограниченной ядерной войны, в которой американская сторона рассчитывает победить.

Как ранее передавал NEWS.ru, Вашингтон временно прекратил секретную военно-разведывательную программу сотрудничества с Анкарой.