Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на сообщения Пентагона о размещении на подводных лодках ядерных ракет малой мощности.
Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена, —
цитируетРябкова РИА Новости.
Также он подчеркнул, что тревогу у РФ вызывают доктринальные установки, которые США используют в ядерной среде.
Это актуализирует предложения РФ по неразвязыванию ядерной войны, — добавил политик.
По мнению Рябкова, такие действия со стороны Штатов предполагают ведение ограниченной ядерной войны, в которой американская сторона рассчитывает победить.
Как ранее передавал NEWS.ru, Вашингтон временно прекратил секретную военно-разведывательную программу сотрудничества с Анкарой.
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