https://static.news.ru/photo/fb6c5810-48dc-11ea-9533-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал документ о создании должности заместителя председателя совбеза. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав Совета безопасности входят председатель Совета безопасности РФ, которым по должности является президент РФ; заместитель председателя Совета безопасности РФ...; секретарь Совета безопасности РФ, — говорится в документе.

16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — зампред Совбеза РФ. Другим распоряжением политик назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от должности премьер-министра.

30 января Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства. Полномочия зампреда также определяет лидер.

Как писал NEWS.ru Дмитрий Медведев будет получать на новом посту 618 тысяч 713 рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин. Экс-премьер сейчас занимает должность зампредседателя Совбеза РФ.