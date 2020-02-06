Президент России Владимир Путин подписал документ о создании должности заместителя председателя совбеза. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав Совета безопасности входят председатель Совета безопасности РФ, которым по должности является президент РФ; заместитель председателя Совета безопасности РФ...; секретарь Совета безопасности РФ, — говорится в документе.
16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — зампред Совбеза РФ. Другим распоряжением политик назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от должности премьер-министра.
30 января Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства. Полномочия зампреда также определяет лидер.
Как писал NEWS.ru Дмитрий Медведев будет получать на новом посту 618 тысяч 713 рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин. Экс-премьер сейчас занимает должность зампредседателя Совбеза РФ.
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