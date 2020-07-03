https://static.news.ru/photo/07f466d2-bd2b-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Поправки вступят в силу 4 июля 2020 года. Сам документ вступил в силу со дня его подписания — 3 июля 2020 года. Его опубликовали на официальном сайте Кремля.

Накануне 3 июля 2020-го ЦИК РФ утвердила итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Соответствующий протокол подписан 3 июля 2020 года. Плебисцит прошёл с 25 июня по 1 июля 2020 года. Руководитель ЦИК отметила, что процедура прошла максимально открыто и безопасно.

Она добавила, что данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, их легитимность не подлежит сомнению. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян). Против изменений высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). После обработки 100% протоколов явка составила 67,97% (74 млн 215 тысяч 555 граждан РФ). Всего в списках участников голосования значились 109 190 337 участников плебисцита.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после его избрания в 2012 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию, тем самым выразив доверие и поддержку. Между тем в Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.