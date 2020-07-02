В Кремле назвали триумфом результаты голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/e13ce0ea-bc4a-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Кремль однозначно считает триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту, — цитирует Пескова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина сообщил, что итоги голосования по поправкам усилят персональную ответственность чиновников и поставят перед правительством страны новые задачи. Он также отметил, что результаты плебисцита подтвердили поддержку курса, предложенного главой РФ Владимиром Путиным.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.