ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию России

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ЦИК РФ утвердила итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Соответствующий протокол подписан 3 июля 2020 года. Плебисцит прошёл с 25 июня по 1 июля 2020 года. Руководитель ЦИК отметила, что процедура прошла максимально открыто и безопасно.

По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, согласно которому изменения в Конституцию РФ, предусмотренные статьей первой РФ о поправке в Конституцию РФ <...> считаются одобренными, — цитирует чиновницу телеканал RT.

Она добавила, что данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, их легитимность не подлежит сомнению. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян). Против изменений высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). После обработки 100% протоколов явка составила 67,97% (74 млн 215 тысяч 555 граждан РФ). Всего в списках участников голосования значились 109 190 337 участников плебисцита.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после его избрания в 2012 году.

Президент РФ поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию, тем самым выразив доверие и поддержку. Между тем в Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 июля могут объявить праздничным днём в честь голосования по поправкам в Конституцию. Пятнадцать лет назад День Конституции был праздничным и нерабочим днём, эту традицию предлагают восстановить в ГД.