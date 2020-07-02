Первое июля может стать праздничным выходным днём

Первое июля могут объявить праздничным днём в честь голосования по поправкам в Конституцию. Пятнадцать лет назад День Конституции был праздничным и нерабочим днём, эту традицию предлагают восстановить в ГД.
Инициатором предложения выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Она уверена, что прошедший день голосования надолго запомнится всем россиянам,
Хорошо, что был специально объявлен выходной, — отметила парламентарий, добавив, что было бы неплохо объявить 1 июля праздничным днём.
Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предложение депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля в Госдуме назвали пиаром. Своё предложение Петров может реализовать через внесение соответствующего законопроекта в Госдуму региональным парламентом.
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