Первое июля может стать праздничным выходным днём

https://static.news.ru/photo/a8fd626a-bce3-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое июля могут объявить праздничным днём в честь голосования по поправкам в Конституцию. Пятнадцать лет назад День Конституции был праздничным и нерабочим днём, эту традицию предлагают восстановить в ГД.

Инициатором предложения выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Она уверена, что прошедший день голосования надолго запомнится всем россиянам, сообщает РИА Новости.

Хорошо, что был специально объявлен выходной, — отметила парламентарий, добавив, что было бы неплохо объявить 1 июля праздничным днём.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложение депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля в Госдуме назвали пиаром. Своё предложение Петров может реализовать через внесение соответствующего законопроекта в Госдуму региональным парламентом.