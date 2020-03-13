Предложение депутата заксобрания Ленобласти Владимира Петрова перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля в Госдуме назвали пиаром.
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Депутату Петрову надо напомнить, что у него как у депутата парламента Ленобласти есть право внести предложение в парламент. А у парламента есть право законодательной инициативы, — сказал Нилов.
Ранее NEWS.ru писал, что все 85 региональных парламентов России поддержали закон о поправках в Конституцию страны. Нужный для процедуры минимум достигнут ещё 12 марта, когда изменения Основного закона одобрили в 57 субъектах.
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