https://static.news.ru/photo/48ac0d82-6511-11ea-a051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предложение депутата заксобрания Ленобласти Владимира Петрова перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля в Госдуме назвали пиаром.

Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, своё предложение Петров может о реализовать через внесение соответствующего законопроекта в Госдуму региональным парламентом. Тогда профильный думский комитет рассмотрит его в установленном порядке. В то время как предложение, которое даётся в прессу, выглядит как попытка привлечь внимание и пропиариться.

Депутату Петрову надо напомнить, что у него как у депутата парламента Ленобласти есть право внести предложение в парламент. А у парламента есть право законодательной инициативы, — сказал Нилов.

Ранее NEWS.ru писал, что все 85 региональных парламентов России поддержали закон о поправках в Конституцию страны. Нужный для процедуры минимум достигнут ещё 12 марта, когда изменения Основного закона одобрили в 57 субъектах.