Памфилова назвала бесспорной легитимность голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/c063eede-bd0a-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, их легитимность не подлежит сомнению. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна, — цитирует её РИА Новости.

3 июля ЦИК РФ утвердила итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Плебисцит прошёл с 25 июня по 1 июля 2020 года. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные предоставил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

О необходимости внести изменения в Основной заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты Америки обеспокоились информацией о возможных нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.