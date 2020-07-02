Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции России

https://static.news.ru/photo/cac38636-bc5c-11ea-a760-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки к Конституции.

Глава государства выразил слова благодарности людям, проголосовавшим за изменение Основного закона и тем самым выразившим доверие и поддержку.

Современная Россия ещё формируется и переживает стадию становления. Многое пока сделано «на живую нитку». Понимаю и тех, кто проголосовал против. У нас много нерешённых проблем. Это правда, — добавил Владимир Путин.

Ранее в Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер-министр Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина сообщил, что итоги голосования по поправкам усилят персональную ответственность чиновников и поставят перед правительством страны новые задачи. Он также отметил, что результаты плебисцита подтвердили поддержку курса, предложенного главой РФ Владимиром Путиным.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.