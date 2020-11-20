Путин отметил важность для России урегулирования в Нагорном Карабахе

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Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. Лидер также обратил внимание на чёткую и слаженную работу миротворцев РФ в регионе, которая помогла остановить кровопролитие.

Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев, — отметил глава России.

Руководитель государства отметил, что все гуманитарные усилия Москвы в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Кремль в ближайшем будущем отправит представительную делегацию для решения гуманитарных проблем в регионе, пишет ТАСС.

Мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время в Армению и Азербайджан будет направлена российская делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств, — добавил Путин.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское МЧС планирует направить группировку психологов в Нагорный Карабах, заявил глава ведомства Владимир Соловьёв. До этого в пресс-службе ведомства сообщили, что 20 ноября в Карабах отправлены первые гуманитарные конвои. Россия направила специальным транспортном материалы, которые помогут восстановить инфраструктуру и дома. Всего сформировано две автоколонны, они прибудут в Степанакерт.