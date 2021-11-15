Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Карабахе. Российский лидер сообщил французскому коллеге, что кровопролитие остановлено, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ проинформировал Макрона о посреднических усилиях Москвы по урегулированию конфликта с учётом того, что Россия и Франция сопредседательствуют в Минской группе ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развёртывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России, а также премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась. Лидеры стран выразили готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая восстановление нормальной жизнедеятельности населения.

Владимир Путин по этому поводу сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею «платформы шести» на Южном Кавказе, сообщает РИА Новости. Ранее данный вопрос обсудили главы МИД Турции и России в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Риме.