Эрдоган и Макрон обсудили создание платформы «3+3» на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном идею «платформы шести» на Южном Кавказе, сообщает РИА Новости. Ранее данный вопрос обсудили главы МИД Турции и России в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

После этого он поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что... в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, и наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги… На этой встрече на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения, если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира, — сказал Эрдоган.

Ранее лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чувашоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма в формате «3+3» на Южном Кавказе. По информации МИД РФ, дипломаты в ходе беседы особое внимание уделили координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. В частности, была обсуждена возможность общих шагов по содействию боснийскому урегулированию.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.