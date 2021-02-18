Путин обсудил с Эрдоганом работу центра мониторинга в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c022d35c-71ed-11eb-8249-96000091f725_660.jpg Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре работу центра мониторинга по соблюдению перемирия в Нагорном Карабахе.

Эрдоган заявил, что совместный центр в Агдаме успешно выполняет задачу наблюдения и надзора за перемирием в Карабахе, — сообщили в администрации турецкого лидера.

Политик сообщил, что эксперты из РФ и Турции могут встретиться с коллегами из Азербайджана, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали. Работы по их восстановлению ведутся после соглашения 11 января.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Переговоры прошли в Москве.

Акценты во время встречи были сделаны на обсуждении вопросов обмена военнопленными, разблокирования транспортных связей и гуманитарного содействия. Свои усилия для этого должна приложить трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили реализацию договорённостей по Карабаху. Лидеры двух стран затронули тему возвращения «военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.