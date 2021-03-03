Путин назвал «хорьковыми» интересы тех, кто привлекает детей к митингам

https://static.news.ru/photo/37758d0a-7c11-11eb-aced-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах и передаёт им информацию, несущую вред юному поколению. Глава государства выступил на расширенном заседании коллегии МВД России.

Путин напомнил, что на текущий день Интернетом умеет пользоваться практически с пелёнок любой несовершеннолетний. В Сети ребятам может попасться на глаза та информация, которая нанесёт вред их психике. Кроме того, в Интернете процветает детская проституция, порнография и доведение до самоубийства.

Президент отметил, что кто бы ни пытался, используя детей, достичь своих эгоистичных целей, нужно не забывать, что ребята являются такими же россиянами.

Работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья, — добавил президент. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что департамент образования Москвы инициировал рассылку в школьных чатах информации о появившемся в TikTok челлендже с призывами массового суицида. В ведомстве также отметили, что «московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу, в том числе по выявлению и помощи в решении психологических сложностей».