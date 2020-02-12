Рабочая группа по внесению поправок в Основной закон России 13 февраля представит свои предложения президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По информации ТАСС, в мероприятии
Ранее планы провести такую встречу подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее NEWS.ru писал, что голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.
В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.
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