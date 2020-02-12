https://static.news.ru/photo/ad50622c-4d9e-11ea-8f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по внесению поправок в Основной закон России 13 февраля представит свои предложения президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации ТАСС, в мероприятии примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

Ранее планы провести такую встречу подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.