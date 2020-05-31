Пушков высказался о решении Трампа пригласить РФ на саммит G7

https://static.news.ru/photo/b6a5394c-a33e-11ea-b5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил решение главы Белого дома Дональда Трампа пригласить на саммит «Большой семёрки» российского президента Владимира Путина.

Трамп не чувствует, что «G7 правильно представляет происходящее в мире». Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

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По его словам, часто желания Трампа расходятся с проводимой им политикой. Пушков ранее напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель решила не ехать на саммит G7 из-за острых разногласий с Трампом по «Северному потоку — 2». По словам Пушкова, если мероприятие пройдёт в формате «Большой шестёрки», то это «тоже неплохо».

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита G7 на сентябрь. Помимо основных участников он хочет пригласить лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Глава Белого дома считает, что мероприятие устарело, поскольку не решает актуальные вопросы.