Пушков рассказал о будущем отношений РФ и США в случае победы Байдена

https://static.news.ru/photo/5eae0f6c-fadb-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Победа кандидата Джо Байдена на президентских выборах в США приведёт к тому, что к власти в стране придёт «неолиберально-троцкистская коалиция» и Россия станет объектом её атаки, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что у противников действующего американского лидера Дональда Трампа нет уверенности в победе Байдена на выборах, но они не признают победу Трампа в любом случае. Лидеры коалиции заранее объявляют Байдена победителем, подчеркнул сенатор.

Это означает, наконец, что в случае если «адская коалиция» всё же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевлённая своим триумфом, она бросится навязывать свои «ценности и идеалы» всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Его основным конкурентом от демократов является бывший вице-президент Джо Байден. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, разведка Соединённых Штатов пришла к выводу, что власти Ирана до президентских выборов в США не станут реагировать на очередные угрозы или санкции Вашингтона. Руководство страны решило воздержаться от шагов, способных спровоцировать Дональда Трампа на какие-либо действия и повысить его шансы на переизбрание.