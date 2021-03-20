Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны после слов Байдена

https://static.news.ru/photo/f7762fa8-89ac-11eb-b2ca-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков заявил в интервью французскому обозревателю Кристиану Малару, что угроза новой холодной войны существует из-за политики президента США Джо Байдена.

Опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнётся, если Байден забудет о том, что Соединённые Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять, — заявил Пушков в эфире телеканала i24news.

Он добавил, что американской стороне следует двигаться в сторону продуктивного взаимодействия с Россией. В первую очередь это касается глобальных вопросов, таких как ядерная безопасность.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Байден своими словами о российском лидере Владимире Путине может развязать между РФ и Западом новую холодную войну.

Напомним, в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что Россия ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания экспертов о возможности новой холодной войны с США. Он отметил, что в Кремле надеются на лучшее, однако готовы и к неприятному повороту событий.