Пушков оценил реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал «несколько наигранной» реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, обязавшего Варшаву выплачивать штраф в €1 млн в сутки до момент упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда.Свою позицию политик высказал в аккаунте Twitter.

В июле текущего года Суд ЕС потребовал от Польши прекращения работы дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. 27 октября Варшаву обязали выплачивать €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии в виде штрафа за невыполнение решения суда. В ответ на это польские политики подвергли критике действия Брюселя, заявив, в частности, что ЕС ведёт гибридную войну против страны.

По мнению Пушкова. негодование Польши является «несколько наигранным».

ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? — задался риторическим вопросом политик.

Пушков полагает, что таким образом ЕС доказывает Варшаве, что «нельзя быть немножко беременной». И теперь стране предстоит доказать обратное, считает политик.