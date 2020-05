Пушков объяснил нежелание NYT опровергать статью о смертности от COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/1de5334c-95b5-11ea-9620-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил нежелание New York Times опровергать статью о якобы умалчивании Россией «настоящей» смертности от коронавируса. Отказ издания, по его мнению, связан с тем, что требование не было подкреплено санкциями.

Эта ситуация напоминает о том, что любое требование имеет силу лишь тогда, когда за его невыполнение следуют гарантированные или хотя бы вероятные ответные меры (credible measures). Требование, не подпёртое вероятными санкциями, — не более чем упражнение в риторике, — приводит его слова «Царьград».

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

14 мая издание The New York Times не собирается опровергать этот материал. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,2 млн человек, более 291 тысячи умерли, более 1,4 млн выздоровели. По официальным данным, в России выявлен 242 271 случай коронавирусной инфекции (+10 028 за последние сутки), 48 003 выздоровели, 2212 человек скончались, писал NEWS.ru.