В Москве за сутки от коронавируса выздоровел ещё 1821 человек

https://static.news.ru/photo/1d4a9c1a-95b0-11ea-aebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции выздоровел ещё 1821 человек, все они были выписаны из медицинских учреждений.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327, — сказала она.

Как ранее писал NEWS.ru, в армии и военных учебных заведениях с марта по 13 мая коронавирусом заболели более 3,3 тысячи человек, из них военнослужащие составляют 1666 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.