«Путин — не Горбачёв и не Ельцин»: Пушков об успехе России на саммите

https://static.news.ru/photo/e8a0cdae-cf33-11eb-a61e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал прошедший накануне саммит России и США, который состоялся в Женеве. В своём Telegram-аккаунте он высказал негодование по поводу того, что американская сторона заявила об успехе Москвы в переговорах.

Сенатор напомнил о том, что экс-президент США Дональд Трамп после встречи двух лидеров рассказал, что Россия получила при переговорах большее количество выгоды, нежели американцы. Пушков отреагировал на это высказывание.

А что США надеялись получить? Путин — не Горбачёв и не Ельцин, чтобы делать неоправданные авансы и предаваться вредным иллюзиям, — написал он.

Политик заметил, что цель саммита была в том, чтобы возобновить диалог между двумя странами. Достигнуть её удалось, поэтому встречу можно назвать конструктивной.

Ни Крым, ни Донбасс, ни Сирию США «получить» на этом саммите и не могли, — заключил Пушков.

Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии длились 4,5 часа. Стороны договорился начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее сообщалось, что риторика между США и Россией несколько смягчилась по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на вилле «Ла Гранж», хотя напряжённость в отношениях сохранилась.