Прилепин объяснил, почему отложен конфликт в Донбассе

https://static.news.ru/photo/2f1f8772-a25f-11eb-b9b5-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Писатель Захар Прилепин считает, что военный конфликт в Донбассе отложен, потому что лидерам России, Франции и Германии это сейчас невыгодно. Присоединять Донбасс к России сейчас нет никакой необходимости, уверен политик.

Путин нормально разговаривает с Германией и Францией, вакцина продаётся, «Северный поток» строится.

То есть они высказывают своей публике, что требуют от Путина что-то, но это всё фигня. Путин, Меркель и Макрон прекрасно знают, что им не нужна война на Украине. Они поддерживают Путина и говорят, что не дадут добро на это Зеленскому ни за что, — высказал своё мнение Прилепин на своём YouTube-канале.

Но ситуация может в любой и самый неожиданный момент выйти из-под контроля. То есть конфликт в Донбассе вспыхнет не в связи с «Северным потоком», а по другой причине.

Они опять оттянули эту ситуацию с принятием Донбасса в состав России, значит эта крышечка закипит, задрожит через какое-то время в какой-то ещё более критической ситуации не в связи с «Северным потоком — 2», а в связи с чем-нибудь ещё, считает политик.

Как сообщалось ранее, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятность перерастания в войну напряжённости, сложившейся на границе с Россией. Кулеба добавил, что в настоящее время трудно сказать конкретно, пойдёт ли Москва на обострение конфликта.