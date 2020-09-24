Президентскую республику кардинально усилят

В Государственную думу постепенно поступают законы, призванные конкретизировать новеллы, введённые после плебисцита в Конституцию страны. Документы эти будут рассмотрены в темпе кавалерийской атаки, и нет никаких сомнений в том, что проправительственное большинство примет их с минимумом корректив. В обстановке всеобщего политического благодушия исключение могут составить только коммунисты, которые призвали всё-таки голосовать против поправок. А потому, чтобы не терять окончательно своё классовое лицо, фракция КПРФ позволит себе критику всего пакета.

Если верить словам одного из редакторов поправок Павла Крашенинникова, особое место в процессе имплементации новых конституционных положений в национальное законодательство будет принадлежать законопроекту о порядке формирования правительства. И этот документ после парламентского одобрения в значительной степени поменяет сами принципы взаимоотношений ветвей исполнительной власти — президента и кабинета министров.

Известно, что изначально при разработке первой Конституции новой России её «отцы» исходили из французского опыта. Ещё генерал де Голль заложил систему, при которой правительству отводилась роль предохранительного клапана, защищающего авторитет главы государства от любых возникающих проблем. За неудачи должно отвечать правительство и лично премьер. Президент лишь верховный арбитр, дающий оценки. Недаром конституцию Пятой республики сравнили с костюмом, сшитым по мерам генерала-президента.

Собственно, такая экспозиция характерна и для нашей страны. Всё хорошее, включая и социальные послабления, должно исходить лично от президента, а неудачи выпадают на долю правительства и премьер-министра. Недаром не успеют у нас назначить очередного главу правительства, как его тут же начинают провожать в отставку. И чем сложнее обстановка, тем более ускоряется темп «министерского вальса». Как это было при позднем Ельцине. К слову, мы помним, как в начале своего правления Борис Николаевич де-факто некоторое время возглавлял и правительство, поскольку не было реального премьера, а только его первый заместитель. Но такая практика была быстро прекращена, поскольку моральные издержки от такой ответственности сильно ударили по образу президента-реформатора.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И вот, как стало известно, в новой политической конфигурации премьер будет нести личную ответственность перед президентом. Президент же берёт на себя роль полного правительственного гуру, вырабатывая основные направления развития. Он отныне сможет увольнять не только премьера, но и отдельных министров, не отправляя при этом весь кабинет в отставку. Центр тяжести власти как бы смещается в сторону кремлёвской администрации.

Собственно, и ныне ничто не мешало увольнять непопулярных министров и таким образом, спасать авторитет кабинета. Но другое дело, когда такая практика получает закрепление в законе. На деле же премьер и так до оглашения своего правительства представляет кандидатов президенту. И бывает, что Владимир Путин, как утверждают, достаёт свои ставшие знаменитыми «зелёные папочки» с компроматом на некоторых кандидатов. И их министерские карьеры заканчиваются, так и не начавшись.

По новым правилам не только кандидатуру премьера, но и его заместителей, кроме силовых, будут обсуждать депутаты Госдумы. Пока при существующей «машине для голосования» вряд ли нас ожидают многочисленные отклонения кандидатур, которые предварительно одобрил президент. Но это пока. Другое дело, что в новом законодательной обстановке премьер становится во всё большей степени техническим исполнителем, не претендуя на то, чтобы становиться самостоятельной фигурой.