В понедельник, 9 сентября, президент РФ Владимир Путин выслушал очередной ритмичный доклад председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера. Как сообщили в пресс-службе главы государства, у собеседников было много тем для разговора. В Кремле подчеркнули, что президент РФ уделяет много внимания деятельности «Газпрома». А ведь Путин концентрирует своё пристальное внимание, как правило, на тех, у кого возникают большие проблемы.

За примерами далеко ходить не надо. Иркутская область стала рекордсменом по числу посещений президентом отдельно взятого российского региона за короткое время. Неделю назад, 2 сентября, состоялся третий визит Путина за два месяца. Первый раз он прилетал в Братск сразу после объявления режима ЧС в ночь на 30 июня. 3 июля сложная ситуация в области обсуждалась на совещании в Кремле. 19 июля Путин вновь посетил зону бедствия, чтобы проинспектировать восстановительные работы. Отчётами чиновников он, мягко говоря, остался недоволен. 2 сентября президент пообещал жителям Тулуна, что вновь вернётся к ним в ближайшее время.

С жителями Тулуна kremlin.ru

Другой ещё более свежий пример. 6 сентября Путин вмешался в строительство космодрома Восточный. Он осмотрел стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и строящиеся объекты, а также провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение, — заявил Путин перед тем, как вылететь в Амурскую область на космодром, который успел ещё до завершения строительства прославиться на весь мир беспрецедентным количеством выявленных нарушений (более 17 тысяч).

9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в самое ближайшее время Путин проведёт встречу с Миллером.

Много тем для разговоров. На Восточном экономическом форуме было много информации по китайцам и «Силе Сибири». Кроме того, Миллер достаточно ритмично докладывает, как обстоят дела на внутреннем рынке, с газификацией регионов, и международные проекты. Президент большое внимание уделяет работе этой корпорации, — пояснил Песков.

Большое внимание? Неужели «Газпром» так же нуждается в президентском «вмешательстве»? После 14:00 появились подробности встречи.

Как идёт работа, Алексей Борисович? Как внутри страны, прежде всего? Как компания себя чувствует, каковы объёмы и планы? Как складываются отношения с партнёрами, в том числе по нашим крупным проектам? — спросил Путин Миллера.

На начало осенне-зимнего периода мы обеспечим суточную производительность подземных хранилищ в Российской Федерации 843,3 миллиона кубометров газа. Это будет исторический максимум для газовой отрасли страны. До конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года, — начал докладывать об успехах «Газпрома» собеседник президента. И сам перешёл на разговор об, очевидно, своей главной «головной боли» — Украине.

По словам Миллера, одним из факторов высоких объёмов закачки газа в европейские подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор по транзиту через украинскую территорию. Он не стал скрывать, что данный вопрос является чрезвычайно важным для «Газпрома».

Но всё-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины, — подчеркнул Миллер.

Ведь эти мощности «нужно содержать», добавил Путин. На что Миллер отреагировал рассуждениями о том, что уровень цен для украинского конечного потребителя на Украине (в случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом») может быть на 25 процентов ниже текущего уровня.

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, на Украине для России свет клином не сошёлся. Ведь самым крупным проектом этого года остается «Сила Сибири». А дальше вполне реальна реализация ещё более головокружительных планов.

1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай. Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортёра газа в мире самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок, — козырял впечатляющими цифрами Миллер.

В отличии от Европы, которая сама загоняет себя в трудное экономическое положение, в том числе и антироссийскими санкциями, китайский рынок является самым динамичным и быстрорастущим в мире. «Газпром» тут как тут. Более того, Россия вместе с китайскими партнёрами изучает возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам.

По каким? — спросил Путин.

Мы рассматриваем возможность поставки газа по западному маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра, — рассказал «по секрету» всему свету Миллер.

Хватит ли у «Газпрома» силёнок? То есть откуда Россия возьмёт столько газа для обеспечения новых экспортных маршрутов в сторону Китая через Монголию? Похоже, хватит. Путин напомнил о возможности использования ресурсов и Иркутской области, и Красноярского края, и запасов Ямала.

Gazprom/Global Look Press

Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнёры к этому тоже склоняются. Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить, — Миллер утвердительно кивнул, понимая, что президент только что озвучил ему тему для следующего ритмичного доклада.

Очевидно, есть в России и такие специалисты, после президентского «вмешательства» в работу которых не следуют разносы с выговорами.