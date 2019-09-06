В пятницу, 6 сентября, президент РФ Владимир Путин вмешался в строительство космодрома Восточный. Он осмотрел стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и строящиеся объекты, а также провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Нужно ещё немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение, — заявил Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке перед тем, как вылететь в Амурскую область.

Нет сомнений, что на Восточном президента ждали с тревогой в мыслях и взглядах. На простую ознакомительную прогулку по все ещё строящемуся космодрому никто из встречавших Путина точно не рассчитывал. Да и сам глава государства своим заявлением о большом количестве вопросов чётко дал понять, что разговор предстоит, мягко говоря, непростой. А вмешательство будет полномасштабным.

Указ о создании космодрома Восточный был подписан ещё 6 ноября 2007 года Владимиром Путиным. Он же 28 августа 2010 года заложил первый камень на месте будущей космической стройки в междуречье Зеи и Большой Пёры. Были выделены гигантские деньги. Только в 2017-2021 годах в рамках ФЦП по развитию космодромов на Восточный заложено 167 миллиардов 649,84 миллионов рублей.

А где, как известно, в России появляются большие суммы, тут же возникают и желающие их растащить по карманам. Космодром Восточный, к сожалению, не стал исключением.

запуск ракеты с космодрома Восточный ESA/Global Look Press

В 2012 году в СМИ появились первые данные о нарушениях при строительстве и задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков. Дальше больше. В Генпрокуратуры РФ подсчитали, что было выявлено 17 тысяч различных нарушений. Возбуждено 140 уголовных дел. Ущерб оценили в 10 миллиардов рублей. По разным статьям уже осуждено более 50 человек.

Самые острые углы властям удалось сгладить. И, тем не менее, проблемы остались. В начале сентября появилась информация о том, что у Восточного вновь может смениться подрядчик. На этот раз им якобы готов стать ППК «Военно-строительный комплекс» Минобороны РФ.

Путин прибыл на космодром и первым делом потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома.

Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки. В том числе первые полёты с использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году, — заявил президент, обращаясь к участникам совещания.

По словам Путина, чтобы Россия не потеряла свои лидерские позиции в освоении космоса, а наоборот сохранила и преумножила, необходимо грамотно использовать кадровый потенциал, а также быть на шаг впереди всех конкурентов. При этом космодром он назвал важнейшей стройкой государственного значения.

России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры, — отметил президент.

А вот с эффективностью на Восточном явно большие проблемы. Понятное дело, что конкуренты очень быстро съедят российский космос «на завтрак», если ситуацию в экстренном режиме не поменять самым кардинальным образом. Но как именно? Путин озвучил свой рецепт оздоровления космической отрасли.

космодром Восточный Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями «Роскосмоса». А также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надёжность. Это приоритет номер 1 для всей нашей космической отрасли, — заметил Путин, подчеркнув, что работа по развитию Восточного предстоит объёмная и очень серьёзная.

На сегодняшний день есть 100-процентная уверенность в том, что проект в эти сроки — 40 месяцев — реализуем, — ответил Путину глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пояснив, что сэкономить время и деньги, а также сделать схему финансирования максимально прозрачной поможет работа одного подрядчика, что исключит необходимость коммуницировать с субподрядчиками.

Вроде ничего сверхъестественного Рогозин не сказал. Предложение вполне логичное и предельно простое. Но отчего же так долго в «Роскосмосе» вынашивали эту идею?