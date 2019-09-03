Во вторник, 3 сентября, Россия узнала, каким может быть вице-премьер Виталий Мутко в гневе. Для этого понадобился Instagram и всего одна шутка от президента РФ.

Накануне в Иркутской области третий раз за два последних месяца гостил Владимир Путин. Каждый его визит в этот настрадавшийся от наводнений регион России, по сути, заканчивается одним и тем же — форменным разносом местных чиновников и обещанием вновь вернуться. Каждый раз данное президентом слово жители затопленных населённых пунктов расценивают как гарантию того, что теперь-то власти на местах наконец-то перестанут оправдываться, хамить и строить потёмкинские деревни. Но президент вновь приезжает, разнос вновь повторяется, звучит новое обещание приехать, а дело опять не сильно движется.

И вот Путин перешёл на шутки. Для знатоков стало понятно — президент, очевидно, устаёт брать на себя удар за нерадивых чиновников. Последуют ли оргвыводы? Возможно, глава государства дал борцам с последствиями наводнения последний шанс. Тем не менее 2 сентября в беседе с жителями Тулуна, что ни говори, прозвучал тревожный для оправдывающихся звонок.

Люди, собравшиеся вокруг приехавшего к ним Путина, начали перекрикивать друг друга. Многие, очевидно, рассчитывали на то, что президент лично решит их проблемы. Те проблемы, которые местные власти никак не могут сдвинуть с мёртвой точки. Кто-то из толпы вдруг обратился к Путину с просьбой — назначить им новую местную власть.

Можно Мутко назначить, — пошутил президент.

Как писал Пушкин: «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!» Во время общения президента с народом в Тулуне стоявший рядом Мутко неоднократно говорил, что на самом деле многие из озвученных людьми проблем уже решаются. Но Путину этого явно недостаточно. Люди ведь жалуются, а значит, правительственная комиссия по ликвидации последствий наводнения (которую, к слову, возглавляет именно Виталий Мутко) что-то где-то не доработала. Неужели вице-премьер потерял свою боевую хватку?

В действительности не потерял. Наоборот. Мутко, как известно, умеет не только улыбаться и делать дипломатичные заявления. Только вот не всё сказанное, к примеру, чиновникам на совещании накануне третьего визита Путина в Тулун доходит до ушей обывателя. Во вторник «завесу тайны» несколько приоткрыли СМИ при помощи Instagram вице-премьера.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко (в центре), возглавивший комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, прибыл для оценки ущерба жилым домам, инфраструктуре и социальным объектам, пострадавшим от затопления в районах Приангарья. Пресс-служба Виталия Мутко/ТАСС

Мутко провёл совещание в Тулуне ещё 1 сентября. Однако на гнев вице-премьера СМИ всем миром обратили внимание только во вторник. И тут выяснились интересные подробности.

Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы... уполномоченный?.. Вот смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он не хочет этого делать... Но вы-то получаете зарплату, вы концентрируете... Вы собирательный образ (бизнеса. — News.ru) — это вы... Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь, в Тулуне, — начал критиковать иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова Мутко.

Дальше вице-премьер потребовал от полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло и местных властей взять ситуацию под жёсткий контроль.

Чтобы в понедельник был кабинет, где эти акты выдаются, и форма актов. Договорились? Я вообще никакой к вам ещё власти не применял, ни к кому здесь. Тяжело с вами, всё беседуем. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям, — говорил предельно строго Мутко.

И тем не менее народ на подтопленных территориях продолжает роптать. Прозвучала и путинская шутка о «замене» тулунских властей. Что дальше? Четвёртый визит президента РФ в Иркутскую область вполне может оказаться фееричным. Стоит ли до этого доводить?