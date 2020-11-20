Ищем тяжеловесов: президент меняет убеждения на переправе

Сообщение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о готовящейся большой традиционной пресс-конференции главы государства невольно напомнило о том, как на одной из прежних встреч с журналистами Владимир Путин ответил на вопрос, почему он обычно не торопится расставаться с министрами, не доказавшими, мягко говоря, своей эффективности. Тогда президент довольно пространно объяснил, что такие пересаживания часто не идут делу на пользу. Поскольку сначала аппарат министерства ждёт перемен, прихода «новой метлы» и ничего не делает. Затем все ожидают новых указаний, кадровых перемещений. И также продолжают уклоняться от выполнения своих обязанностей, опасаясь, как бы не совершить оплошности и не вписаться в новый тренд. В результате, резюмировал лидер страны, по полгода работа стоит. Ценное время теряется.

Однако в этом году подход явно изменился. Старый принцип, что коней на переправе не меняют, похоже, сдан в архив. В январе в отставку был отправлен верный премьер, а весь состав правительства был серьёзным образом перетрясён. Но не прошло и года с момента переформатирования кабинета министров, как начались новые перестановки. Да, серия техногенных катастроф, серьёзно ударивших по окружающей среде, проблемы со сроками строительства и качеством дорог, скандалы с морскими портами — всё это были объективные предпосылки к отставкам. Поскольку на фоне целого ряда осложняющих внутренних и внешних факторов кадровая стабильность уже не виделась панацеей от провалов в экономическом развитии. Заодно как-то сами по себе стали утихать традиционные голоса о том, что президент, мол, не принимает решения под давлением общества. И тем более улицы. Но тут уж не до церемонной демонстрации силы и уверенности, не до опасений проявить некую слабость.

К тому же и новые поправки в законодательство, имплементирующие итоги конституционного плебисцита, отныне позволяют менять министров и вице-премьеров и без отправки в отставку всего состава правительства. То есть «тонкая настройка правительства», как ещё Михаил Касьянов выражался, становится правилом, а не исключением.

Однако давно было замечено, что сокращать нужно не чиновников, а сами структуры. Иначе после всех пересадок сохранившиеся ведомства опять с энтузиазмом заполнят свои кабинеты, ссылаясь на новые функции или поручения. Потому-то упразднение Роспечати и Россвязи, безусловно, шаг вперёд. Если, конечно, Минцифра опять полностью не впитает в себя все прежние кадры.

Николай Шульгинов kremlin.ru

Ещё одна тенденция — возраст новых министров. Главе Минэнерго Николаю Шульгинову — 69, в мае — 70. Новому министру транспорта Виталию Савельеву — 66. Главному по строительству Иреку Файзуллину — 58. Иными словами, к управлению, а главное, к исполнению важнейших национальных проектов с массированным финансированием пришли профессионалы поколения самого президента.

Вопрос в данном случае не стоял о новом выдвижении молодых технократов, выпускников специальных курсов при РАНХиГС, которые и со скалы сигали, и на ялике против черноморской волны выгребали, демонстрируя неистребимый командный дух. И тут на память пришла фраза Борис Ельцина, произнесённая им в момент нового выдвижения в премьеры Виктора Черномырдина. Тогда он напомнил о том, что для разрешения кризиса «нужны тяжеловесы». Такие тяжеловесы, опытные менеджеры, работавшие и преодолевавшие на своём веку не один кризис, теперь востребованы. И в паспорт к ним заглядывать нет смысла.

Словом, кадровая философия действительно серьёзно меняется. Вспоминается Дэн Сяопин с его бессмертным афоризмом: «Не важно, какого цвета кошка. Важно, чтобы она умела ловить мышей».