Премьеры России и Белоруссии встретились в Минске

https://static.news.ru/photo/f9560eb6-bf0c-11eb-8df3-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Минск. Он проводит встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко, передаёт ТАСС.

Всего глава российского кабмина проведёт в соседней стране два дня.

В последний раз премьеры двух государства встречались в конце апреля, когда Головченко приезжал в Казань на заседание Евразийского межправительственного совета. Перед мероприятием политики провели встречу. Кроме того, главы правительств регулярно общаются по телефону.

Мишустин за 2021 год посещает Белоруссию во второй раз. До этого политик приезжал в страну в середине апреля, тогда он тоже встречался с коллегой, а также с президентом РБ Александр Лукашенко.

Всего за время с момента назначения председателем правительства Мишустин ездил в Белоруссию четыре раза.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит Белоруссию в беде на фоне возможного возобновления протестов против президента страны Александра Лукашенко. Он выразил надежду, что «белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдёт на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах».